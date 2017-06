– Vi bløffer ikke

Saken handler om Hålogalandsveien. 7. juni gikk Senterpartiets førstekandidater i Nordland og Troms ut med kritikk til H, Frp, V og Krf for ikke å fullfinansiere Hålogalandsveien.

– Hålogalandsveien var i utgangspunktet et helhetlig veiprosjekt som skulle omfatte Hålogalandsbrua til Evenes, Tjeldsundbrua til Harstad og til og med Sortlandsbrua. Dette var et prioritert prosjekt fra vår side, men regjeringens OPS-løsning har kuttet i tre ender, sa Sandra Borch.

– Målsettingen med å knytte Hålogalandsregionen sterke sammen blir dermed ikke virkelighet. Det finnes ingen logisk grunn til å kutte veiprosjektet inn mot Sortland og Harstad. Regjeringen og støttepartiene sier ikke noe om hvordan eller når man tenker å løse dette, sa Wilfred Nordlund.

Les også: Vil sikre full finansiering av Hålogalandsveien

Han mente at den store trafikksikkehetsmessige gevinsten av å få på plass blant annet gang- og sykkelveier i de områdene bosettingen er størst, uteblir.

Ny vurdering

En drøy uke etterpå kom Kent Gudmundsen på banen og beskylte Sp for bløff.

– Senterpartiet bør se seg sjøl i speilet. Partiet har ikke lagt inn ei eneste ekstra krone til Hålogalandsveien. Det Borch og Nordlund nylig gikk ut med kan vanskelig ses på som annet enn en bløff, sa han.

Les også: Beskylder Sp for bløff

– De sier at vi ikke fullfinansierer Hålogalandsveien, og at de vil ha fremdrift for tre manglende armer. Det fordrer at det legges inn penger. Og her er det ikke foreslått ekstra midler.

– Nå er prosjektet startet, og så vil det bli en ny vurdering av armene ved neste rullering av den nasjonale transportplanen om fire år, sa Gudmundsen.

- Hele veien må bygges

Nå avviser Nordlund og Borch at de bløffer.

– Gudmundsen er igjen ute og forsøker bevisst å mislede folk hva Sp måtte mene. Gudmundsen fremstår som desperat, sier Nordlund.

De mener det ikke er ny informasjon at OPS-prosjektet ikke finansierer de tre armene.

– Det burde være kjent for Gudmundsen at Hålogalandsveien var og er et prioritert prosjekt for oss, uavhengig av hva som måtte stå i en tidligere plan, sier Borch. – Vi signaliserer at vi mener det samme som regionrådene, kommunene og Troms og Nordland fylkeskommuner; nemlig at hele veien må bygges.

Merkelig

De viser til at Senterpartiet, i Nasjonal Transportplan, foreslår å få avklart videre fremdrift ved de manglende armene.

– Det var og er vårt hovedbudskap. Jeg registrerer med interesse at Gudmundsen nå sier det samme, men skjønner da ikke hvorfor Høyre ikke kunne være med på den delen av merknaden, sier Nordlund.

– Transportplaner varer egentlig bare i fire år, som Gudmundsen påpeker helt riktig. At han hisser seg opp over at Sp ber om en avklaring om videre fremdrift ved neste rullering er bare merkelig, avslutter Borch.