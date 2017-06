- Først kom én kattunge fram blant søppelet, så kom tre til

I fjor fikk Dyrebeskyttelsen inn 22 kattunger. De fleste kommer på våren og sommeren, sier Rita Øien.

- I forrige uke hentet vi ei mor og fire unger fra Rødskjær. Det betyr at vi har fullt opp med mating nesten døgnet rundt, sier Øien.

Dyrebeskyttelsen fikk tips fra en person som så at det var kattunger blant noe søppel på Rødskjær.

- Først så han én kattunge, så kom tre til blant pappeskene. Det var godt at han sa fra, for ellers hadde det endt elendig.

Hvordan kattungene havnet blant søppelet vet Dyrebeskyttelsen ikke.

To av dem er døve - begge trenger et hjem Dyrebeskyttelsen har fylt opp kattehuset og etterlyser folk som ønsker å ta vare på kjæledyrene.

Venter på flere

Nå venter Dyrebeskyttelsen at det kommer flere hjemløse kattunger.

- Nå er det sesong for dette. Det betyr at vi må få ut noen slik at vi er klare til å ta imot nye, sier Øien.

For tiden ønsker Dyrebeskyttelsen å gi nye hjem til Mira og Maya.

- Mira er ei nydelig frøken, hun er sterilisert, chippet og vaksinert. Hun er ei god og snill katt på 3 år. Nu ønsker hun seg et hjem hos snille voksne mennesker som alenekatt.

Alle fikk nye hjem

Den andre katten er Maya. Hun er 2 år gammel, halvt Bengal. Også denne katten er chippet og vaksinert.

- Hun er leken og tillitsfull. Og ønsker seg et godt hjem uten andre katter, sier Øien.

Av de 22 kattungene som ble tatt inn i fjor, fikk alle et nytt hjem.

- V iavliver ingen hvis ikke dyret er sykt og dyrlegen sier at det må til.