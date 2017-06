Sprer godt humør

Fredag åpnet Harstad Kunstforening en utstilling av kunstneren Eva Brydøy. Leder i foreningen Merete Kamsøy, forteller at hun er godt fornøyd med hva kunstneren har å by på.

– Hun har en helt særegen stil som bruker mye humor og lystige farger. Utstillingen er kjempeflott og byr på noe helt spesielt. Vi håper at flest mulig kommer innom og får et inntrykk av kunsten hennes, for jeg er sikker på at den kommer til å falle i smak, forteller hun entusiastisk.

God dialog

Kamsøy forteller at arbeidet med å få Brydøy til Harstad har gått knirkefritt.

– Det har gått over all forventning. Hun er en profesjonell kunstner og er veldig enkel og god å forholde seg til. Hun søkte om å få stille ut her i Harstad, så det var bare å takke ja, erkjenner Kamsøy.

Designer

Eva Brydøy kommer fra Horten, og har lang fartstid i kunstens verden. Brydøy har utdanning innen grafisk design og kunst fra England, Sverige og Italia, og har holdt flere utstillinger i det ganske land. Hun skal også om kort tid ha to utstillinger i København.

Positiv

Brydøy får ofte positive tilbakemeldinger på sin bruk av lyse og muntre farger.

– Jeg ønsker å dra folk opp, ikke ned i grava. Tunge og dystre bilder, får andre kunstnere ta seg av, forteller hun.

Dette kommer også fram via Brydøys titler på verkene sine. Som også har humoristiske navn, slik som en av hennes bestselgere «Rompa Bar».

Trenger humor

Kunstneren mener at samfunnet vårt har et akutt behov for humor i hverdagen.

– Vi lever i et samfunn med tidspress, karrierejag og mindre romslighet og humor enn tidligere. Et fargerikt og humoristisk bilde kan være med slik at flere får det bedre, og i det minste får seg en god latter. Dette vet jeg, for jeg har solgt bilder til flere som har kommet med slike tilbakemeldinger, forteller Brydøy.