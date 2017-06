Beskylder Sp for bløff om Hålogalandsveien

Forrige uke gikk Senterpartiets førstekandidater i Nordland og Troms, Willfred Nordlund og Sandra Borch ut med kritikk av H, Frp, V og Krf. Nordlund og Borch mener regjeringen ikke fullfinansierer Hålogalandsveien.

Det er snakk om endestrekningene mot Harstad, Evenes og Sortland som ikke er med i prosjektet.

– Hålogalandsveien var i utgangspunktet et helhetlig veiprosjekt som skulle omfatte Hålogalandsbrua til Evenes, Tjeldsundbrua til Harstad og til og med Sortlandsbrua. Dette var et prioritert prosjekt fra vår side, men regjeringens OPS-løsning har kuttet i tre ender, sa Borch

Kent Gudmundsen viser til en innstilling fra Stortingets transportkomité som kom mandag, en innstilling på imponerende 358 sider.

– Senterpartiet bør se seg sjøl i speilet. Partiet har ikke lagt inn ei eneste ekstra krone til Hålogalandsveien. Det Borch og Nordlund nylig gikk ut med kan vanskelig ses på som annet enn en bløff, sier han.

– De sier at vi ikke fullfinansierer Hålogalandsveien, og at de vil ha fremdrift for tre manglende armer. Det fordrer at det legges inn penger. Og her er det ikke foreslått ekstra midler.

Det skal brukes 8,7 milliarder kroner på Hålogalandsveien.

– Det er et enormt løft i forhold til hva prosjekt opprinnelig var tenkt å koste.

– Nå er prosjektet startet, og så vil det bli en ny vurdering av armene ved neste rullering av den nasjonale transportplanen om fire år, sier Gudmundsen.

Transportplanen skal vedtas i Stortinget på mandag.