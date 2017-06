Fylkesmannen i Troms og Finnmark skal styre fra Vadsø

Sikre kilder NRK har snakket med, bekrefter at fylkesmannen i Troms og Finnmark slås sammen. Det nye hovedsetet blir plassert i Vadsø.

De ansatte ble informert om vedtaket på et allmøte hos fylkesmennene i Tromsø og i Vadsø nå klokken 11:00.

Det er ikke kjent hva som skjer med påtroppende fylkesmann i Troms, Elisabeth Aspaker, når regionsammenslåingen skal gjelde fra 1.1.2020. Hun har tidligere sagt at hun uansett starter i jobben til høsten.

Fylkesmannen i Finnmark har i dag 120 ansatte. Fylkesmannen i Troms har om lag 140. Det er fortsatt ikke kjent om de ansatte i Tromsø må flytte til Vadsø, skriver NRK.

Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i sitt fylke. Fylkesmannen skal bidra til at Stortingets og Regjeringens retningslinjer blir fulgt opp. Dette skjer ved at Fylkesmannen utfører forvaltningsoppgaver på vegne av departementene og overvåker kommunenes virksomhet og. Fylkesmannen er også klageinstans for mange typer kommunale vedtak.