– Møter bare hyggelige folk

Midt på dagen fredag har det allerede begynt å fylles opp med sykler i Folkeparken. Ifølge Viggo Opheim ved innregistreringen hadde om lag 300 sykler passert gjennom portene klokka 13.00. De forventer at et sted mellom 700–800 sykler og cirka 1000 personer totalt vil delta på årets treff, det 39. i rekken.

– Om lag det samme antall som i fjor, sier Opheim.

God atmosfære

I festivalteltet treffer vi på Petri Kolehmainen, Matti Kajaus, Jaakko Mäkitalo, Carita Forsander og Marko Mannermaa, alle fem fra Oulu MC klubb.

De har kjørt gjennom Finland til Nordkapp, for så å legge turen til Harstad, og ankom treffet torsdag.

– Det er første gang vi er med på MC-treff i Harstad, men vi har vært på en rekke andre treff, blant annet 5–6 Norgestreff. Vi har hørt mye positivt om treffet her, derfor valgte vi å legge turen hit i år.

Treffer kjente

– Så langt har det vært strålende her. Fantastisk hyggelige folk, nydelig natur og god atmosfære på selve treffet. Vi har allerede truffet flere kjente vi har møtt på andre treff, og stemningen er på oppadgående. Her trives vi og kommer sikkert tilbake til neste år, sier de fem.

Det kommer etter hvert fram at en av dem, Matti Kajaus, har vært i Harstad tidligere.

– Jeg driver med dykking, og har blant annet vært å dykket ned på «Black Watch» i Kilbotn, i tillegg til flere andre steder i regionen, sier han.

– Var ikke stuerent

Når det er treff stiller også flere utstillere opp. Bjørn Harald Heggen, innehaver av Zigo MC, har deltatt på stort sett samtlige treff i Folkeparken. Han var også med å dra i gang det første MC-treffet for 39 år siden.

– Dette treffet ble riktignok arrangert på Renså i Skånland kommune. På den tiden var det ikke stuerent å arrangere motorsykkeltreff. Siden har vi hatt treffene både i Kilbotn og på Rødmyra ved Åsegarden. Men først etter at vi flyttet til Folkeparken ble det skikkelig sving over arrangementet. Nå har det blitt det største treffet i Nord- Norge og en happening for mange MC- entusiaster. Og utelivsbransjen beskriver denne treff-helgen som rene Klondyke-stemningen, forteller Heggen.