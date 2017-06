Overivrig i tjenesten

Bilen hadde et «ungdommelig preg». Det var forklaringen politibetjenten ga i Trondenes tingrett på hvorfor han la seg på hjul etter den unge kvinnelige sjåføren en oktoberdag i fjor. Rent rutinemessig sjekket han om kjøretøyet var registrert, og om veiavgift og forsikring var betalt, før han på vei mot Harstad sentrum kjørte tett opptil kvinnens bil for å se etter «eventuelle bevegelser» i bilen. Kort tid senere mente han å få uttelling for «jakten», da han hevdet den unge sjåføren kjørte mot rødt lys i Rema-krysset på Seljestad. Kvinnen ble stoppet, nektet å godta forelegget og saken endte i retten, med full frifinnelse av den kvinnelige sjåføren i 20-årene.

Det er betryggende med et politikorps som er ivrig i tjenesten. Det er likevel grunn til å hevde at denne episoden vitner om en ikke ubetydelig grad av overivrighet. Å følge etter en bil basert på at kjøretøyet har «et ungdommelig preg», er et syltynt grunnlag og noe henimot stigmatisering, all den tid dette ikke er i kombinasjon med annen uønsket adferd som fart, sladding, burning etc. Ifølge dommen i Trondenes tingrett var dette heller ikke tilfelle i denne saken. Og før politibetjenten gikk til det skritt å anmelde sjåføren, burde han ha utvist ydmykhet nok til å la tvilen komme tiltalte til gode. Sannsynlig er det også at kvinnen lot seg stresse av at politiet blinket med lysene, og la seg tett opptil for å avdekke «eventuelle bevegelser». Med det resultat at hun kjørte på gult.

Vi har tillit til at politiet opptrer korrekt i sitt møte med bilførere. Kvinner som menn, gammel som ung. Men vi har likevel fått ta del i noen historier der unge bilførere, gjerne med hettegenser, ikke har blitt tilgodesett med den respekten de fortjener. I en slik situasjon er det heller ikke så lett å si ifra, i frykt for å gjøre vondt verre. Man trenger ikke være ungdom for å kjenne på den følelsen.

Den unge sjåføren i dette tilfellet hadde imidlertid bein i nesa. For det ble hun honorert med frifinnelse, og hun slipper rettmessig unna en bot på 7.200 kroner. Så er det å forvente at også politibetjenten, som forhåpentlig er ung selv, har fått nytt faglig påfyll. Denne saken burde nemlig aldri havnet i Trondenes tingrett.