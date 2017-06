- Det er så ille som vi fryktet

- Det er videre observert et resterende antall på mellom ti og 15 voksne katter på Olsborg. Det er så faktisk så ille som vi fryktet i starten - altså er det minst 30 katter på eiendommen, sier hun.

Under forrige innsamlingsrunde la hun merke til at kattene var gode og mette. Med andre ord blir de fortsatt matet.

Av de forvillede voksne huskattene, har fem testet positiv for FIV-viruset. Et virus som fungerer på samme måte som det menneskelige HIV-viruset.

- Så langt har vi tatt med oss 20 stykker. Ti unger og ti voksne, samt to døde kattunger, sier Hege Gausdal Foshaug, leder av kattegruppa i Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø til Folkebladet.

- Akkurat nå er jeg mest fortvilet over at vi ikke har fosterhjem nok til å ta vare på verken friske eller smittede katter. I verste fall må vi avlive flere enn ønsket, legger hun til.

Når en katt først er FIV-smittet, kan den kun leve videre som innekatt, og ikke sammen med andre, friske katter.

Døde kattunger

Under forrige aksjon, tidligere denne uka, ble det funnet åtte kattunger.

- Sammenlagt har vi funnet ti småtasser og alle er i dag hos tre ulike fosterhjem som flaskemater dem. Den yngste var kun to uker gammel, forteller hun og påpeker:

- Det er for tidlig å si om de er smittet av viruset.

Innsamlingsaksjonen resulterte også i funn av to døde kattunger.

- Er det flere steder i Midt-Troms der tilstandene er som på Olsborg?

- Nei, dette er ganske spesielt. Over 30 forvillede katter på en privat gård er ganske ekstremt. Imidlertid har vi fått tips om en fjøs i Heggelia, også i Målselv, der forvillede huskatter har samlet seg, svarer hun og legger til:

- Den saken må derimot vi se på senere.

Kattedumping

For øyeblikket er setter de alle kluter til for å løse saken på Olsborg og Gausdal Foshaug har følgende beskjed til katteeiere i fylket:

- Jeg håper de tenker seg om før de dumper kattene for å dra på sommerferie. Hvert år får vi telefoner fra katteeiere som plutselig er blitt allergiske mot kjæledyret sitt, og ønsker at dyrebeskyttelsen skal overta det. Nå har vi ikke fosterhjem nok til å ta imot flere katter.

- Hva skal man gjøre hvis man ønsker å bli fosterhjem?

- Send oss en E-post (dyrebeskyttelsen.tromso@gmail.com). Vi står for alle utgifter til veterinær, vi gir opplæring og sponser kattemat til de som ikke har råd til det selv. Det er et stort behov for fosterhjem, svarer hun.

Mattilsynet er for lengst kjent med saken og har fattet et hastevedtak om å avvikle kolonien.