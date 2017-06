- Denne bilen ble reparert med et tørkestativ

Seks av ti bileiere er ikke i stand til å identifisere et godkjent verksted, mener Statens vegvesen.

- Alle verksteder i Norge skal være godkjent av Statens vegvesen. Dette skal sikre at de har kompetanse og verktøy som er nødvendig. I en ny undersøkelse kommer det likevel fram at flertallet av bileierne her i landet ikke vet hvordan de kan identifisere et godkjent verksted, sier avdelingsdirektør Jon Molnes i Statens vegvesen.

- Funnene er ikke overraskende, men like fullt skremmende. På ulovlige verksteder vet du ingenting om kompetansen eller utstyret de har. Konsekvensene kan i verste fall bli at du kjører rundt i en bil som er trafikkfarlig, sier han i en pressemelding.

Svart arbeid

I spørreundersøkelsen svarer også nærmere en av fire at det er greit å reparere bilen svart i deres omgangskrets.

- Jeg tror ikke folk nødvendigvis vet helt hva det er de er med på å støtte når de gjør dette. De er med på å støtte kriminelle. Ikke-godkjent verksteddrift er gjerne knyttet til flere ulovlige forhold, som skatteunndragelser og utnytelse av de som jobber der. I tillegg går det selvfølgelig utover de godkjente verkstedene som driver seriøst, sier Molnes.

Du har heller ikke de samme klagemulighetene om du reparerer bilen svart, påpeker han.

- Mange reparerer nok svart fordi det virker billigere. Men om jobber er utført dårlig, risikerer du å måtte betale dobbelt.

Service og tilgjengelighet viktigst

Service og tilgjengelighet er viktigst når bileiere velger verksted, tett fulgt av pris og anbefalinger. Verkstedene finner de hovedsakelig gjennom nettsøk og anbefalinger fra venner og bekjente, melder veivesenet.

- Vi synes det er synd at bare to prosent oppgir at de er innom nettsidene våre for å forsikre seg om at verkstedet er godkjent. Dette er det eneste stedet du kan få helt sikker informasjon om at et verksted er godkjent eller ikke, sier Molnes.

Du finner oversikt over alle godkjente verksteder på vegvesen.no/finnverksted.