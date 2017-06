Bevæpnet med musikk

Det hele starter i Generalhagen i Harstad sentrum der du får høre musikk fra formiddag til langt ut på ettermiddagen. Samme dag stiller politimusikerne på Rådhusplassen i Borkenes før dagen avsluttes i Harstad kirke.

– Kjempefint

Det blir festivalkro for deltakere allerede på torsdag kveld. Så starter festivalen for fullt for publikum fredag formiddag.

– Det er et kjempefint arrangement for politiet i vår region, og vil vise at vi driver med andre ting enn rent politiarbeid, sier politistasjonssjef Morten Hole.

Flere hundre musikere inntar Harstad til helga der det er ventet korps, kor og band.

Morten Hole sier at de også har et politiband i Harstad som øver lengst ned i kjelleren på kammeret, og spiller på interne arrangement.

– Vi håper at vi også kan starte et janitsjarkorps her i Harstad, men så langt har vi vært for få. Noe som kan endre seg med tiden.

Hel helg med musikk

Politimester Ole B. Sæverud ønsker musikerne velkommen.

– Ikke bare er det bra med musikkfestival, stedsvalg og timing kunne ikke vært bedre. Kun dager i forveien er politiet i Troms endelig samlet i ett og samme politidistrikt. Det er det fantastisk hyggelig å kunne feire med en hel helg med politimusikk.