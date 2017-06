Store deler av Harstad er uten vann

Harstad kommune melder at et maskinfirma har boret gjennom hovedvannledningen nedenfor Kilhusveien 16. Boringen førte til at ledningen sprakk onsdag ettermiddag.

- Det gjør at Bergseng, Stornes, Ervik og Kasfjord er uten vann.

Det gjøres en omkobling som vil forsyne vann til noen områder, men kommunen tror ikke at det vil føre til at alle de berørte får vannet tilbake.

- Det er usikkert når hovedvannledningen blir ferdig reparert, opplyser Harstad kommune.

Hartad Tidende har snakket med Osen maskin som jobbet på stedet der vannledningen sprakk, men selskapet ønsker ikke kommentere hendelsen.