I dag testes de igjen

Rundt om i landet er det cirka 1250 varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Testingen av anleggene skjer i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier.

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.

- I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. I krig kan varslingsanleggene også brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Halvparten av oss

Testingen skjer for at Sivilforsvaret skal kunne verifisere at tyfonene virker, og eventuelt reparere de som ikke fungerer.

- Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Daae.

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet at Nødnett skal brukes også for å utløse varslingsanleggene.

I Harstad er det satt opp tyfoner på 14 steder. Det er også ett anlegg på Borkenes og fire i Lødingen.

Via Nødnett

- Ved denne varslingsprøven vil cirka 60 prosent av alle varslingsanlegg bli styrt via Nødnett. Østfold, Vestfold, Troms, Vest- og Øst-Finnmark og delvis Oslo og Akershus sender fremdeles via FM-nettet. Disse vil bli bygd om innen den siste FM-senderen slukker i Troms og Finnmark 13. desember 2017, sier Daae.

Daae viser også til at DSB har gitt en foreløpig vurdering av et nasjonalt system for mobiltelefonbasert system for varsling av befolkningen, som et supplement til tyfonene. Dette ligger til vurdering i Justis- og beredskapsdepartementet.

Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.