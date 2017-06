Flere deler av Harstad mistet vannforsyningen

Oppdatert: Vannet kom tilbake et par timer etter at det ble sprekk i en hovedvannledning onsdag ettermiddag.

Bruddet skjedde klokken 1454. Da klokken var 1701 var vannforsyningen tilbake hos alle berørte abonnenter.

- Denne typen brudd i hovedvannledningene skjer relativt sjeldent, sier Trond Dischington i Harstad kommune.

Opprinnelig sak:

Harstad kommune melder at et maskinfirma har boret gjennom hovedvannledningen nedenfor Kilhusveien 16. Boringen førte til at ledningen sprakk onsdag ettermiddag.

- Det gjør at Bergseng, Stornes, Ervik og Kasfjord er uten vann.

Det gjøres en omkobling som vil forsyne vann til noen områder, men kommunen tror ikke at det vil føre til at alle de berørte får vannet tilbake.

- Det er usikkert når hovedvannledningen blir ferdig reparert, opplyser Harstad kommune.