Det enkle er det beste: Fjern boksene!

Etter å ha vært i Altevågen kom Torill Bille med et hjertesukk i Byrunden i går. «Det må da gå an å ta med seg hjem sitt eget søppel når dunkene er blitt fulle. Er folk så naive at de tror andre plukker opp?», spør Bille, som i flere år har plukket søppel på sin barndoms badestrand.

Ja, dessverre er det nok sånn at mange lever i den tro at andre kommer og rydder opp etter dem. Og kanskje er ikke det så merkelig at det er forventninger om akkurat det, all den tid det faktisk står en søppelboks i området. Men la oss skynde oss å tilføye: Det er, rett ut sagt, noe henimot tankeløst å stable engangsgriller og annet avfall rundt en allerede overfylt søppelboks. Man trenger nemlig ikke spesielt god fantasi for å skjønne at vær, vind og dyr fordeler avfallet rundt i Guds frie natur, lenge før kommunen har fått mulighet til å ta hånd om det.

Derfor finnes det strengt tatt bare én løsning på akkurat dette forsøplingsproblemet. Fjern alle søppelbokser i populære utfartsområder som Altevågen, Folkeparken og Kanebogenfjæra. Da vil det ikke lenger være rom for å handle i god tro, med en forventning om at han kommune kommer og henter etterlatenskapene. Samtidig er det et sterkt signal om at her er det faktisk den enkeltes ansvar å holde naturen ren og ryddig.

Basert på lang erfaring, kan vi med sikkerhet slå fast at vi aldri vil komme forsøplingen til livs. Vi må likevel ikke gi opp, og i så måte er det på sin plass med holdningskampanjer, moralisering og noen konkrete tiltak. Som å fjerne disse søppelboksene, som i praksis nører opp under menneskets iboende latskap. Hvis man ikke gidder å ta med seg hjem det man tok med seg til Altevågen, bør man strengt tatt holde seg hjemme.