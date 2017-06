Sunt med en nykommer i lufta

I går var en historisk dag for Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes. Det første flyet fra FlyViking landet og lettet, og dermed blir det enda større konkurranse om flypassasjerene. Det bør vi alle være glade for.

Det nye selskapets konkurransefortrinn er pris. Naturlig nok. Differansen vil variere, men tar vi for eksempelets skyld utgangspunkt i onsdag 28. juni, da kan du komme deg fra Evenes til Bodø for 299 kroner med det nye selskapet. Til sammenligning har konkurrenten Widerøe 899 kroner som sitt absolutt rimeligste alternativ. Og skal du reise den andre veien den samme onsdagen, er prisen 299 kroner mot 1.099 kroner. Har du imdidlertid mer enn håndbagasje med deg, spises noe av differansen opp, siden det koster 120 kroner ekstra med FlyViking. Likevel er det relativt mye penger å spare, hvis du ellers ikke er låst til å reise tidlig på dagen.

For det som kommer til å bli FlyVikings største utfordring, er rutetilbudet. Én avgang og ankomst per dag, henholdsvis kl. 15.55 og 15.05, har sine klare begrensninger i forhold til de mange forretningsreisende som på samme dag reiser til og fra fylkeshovedstaden i Nordland. Skal FlyViking bli en reell utfordrer til det etablerte, må det derfor gjøres noen justeringer på tidtabellen.

Like sikkert er det at Widerøe kommer til å bli skjerpet av konkurransen, slik SAS ble det da Norwegian startet priskrig. I «gamle dager», for cirka 20 år siden, kostet en fullprisbillett fra Tromsø til Oslo gjerne 3.000 kroner. I dag får du samme reise for under det halve. Widerøe vil derfor måtte senke sine priser ned mot nivået til FlyViking for å beholde sine kunder.

Det er lov å glede seg over at prisene blir mer edruelige. Samtidig er det opplagt at ekstremt lave priser gjør det vanskelig å skape lønnsomhet i rutenettet, noe som kan ramme oss alle på sikt. Konkurranse kan likevel bidra til å finne et mer naturlig nivå, og konkurranse er sunt, uansett om man selger diesel, garn, aviser eller flyreiser.