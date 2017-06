Løper for Fayessa

Walk and run arrangeres i Harstad sentrum fra klokken 13 i dag. I seks timer kan alle som ønsker det, gå eller løpe ei løype som har start og målgang på Torvet. Løypa er på 354 meter, og den kan løpes så mange ganger du vil.

På åpningen deltar ordfører Marianne Bremnes, Forvarets musikkorps Nord-Norges blåsere, en student som har vært i Etiopia.

Opererer

Einar Eriksen og Hans Petter Schjelderup stiftet Childrens Burn & Wound Care Foundation. Mens Schjelderup er opptatt med Walk and run i Harstad, er Eriksen på plass sør i Etiopia der han gjennomfører operasjoner.

– Et to år gammelt barn skal opereres i morgen tidlig, en gutt ved navn Fayessa, skrev han på facebook i går.

– Gutten snublet i et ubevoktet øyeblikk ved bålet midt i hytta for rundt fire måneder siden og pådro seg en omfattende brannskade. De første tre månedene ble han behandlet på en klinikk i nærheten av hjemstedet. For fire uker siden kom familien bærende med toåringen som nå var preget av underernæring, forteller den norske kirurgen.

– De siste fire ukene har Fayessa fått godt stell, god mat og har kommet seg så pass at han nå kan opereres.

Anteneh

Og i dag skjer det. Og ikke bare med Eriksens hjelp.

– CBWCF har lært opp en klinisk helseoffiser, Anteneh, til å behandle brannskader. Jeg er imponert over det arbeid han utretter for brannskadde i Hagere Mariam. I løpet av de siste to årene har Anteneh operert og hudtransplantert 66 pasienter. Det står det respekt av, sier Einar Eriksen.