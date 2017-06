- Stolt av de ansatte

De fire første fylkesvinnerne i Twinings Best Breakfast, er klare. Dessuten har juryen plukket ut et såkalt «wild card» fra Troms og Nordland. Der finner man Thon Hotel Harstad.

- Det gleder oss at Thon Hotel Harstad er kommet videre i Twinings Best Breakfast 2017. Dette er en viktig konkurranse som etter min mening bidrar stort til å løfte nivået og heve fokus rundt dagens viktigste måltid, skriver direktør Odd Kåre Sivertz Pettersen i en pressemelding.

- Vi har lagt ned mye arbeid i frokosten siden vi startet opp i april 2016, og vi får masse skryt av gjestene våre på Facebook, TripAdvisor og via Questback. Takk til våre fantastiske ansatte som sørger for at våre gjester får den beste start på dagen, poengterer direktøren.

Fjorårsvinneren Thon Hotel Lofoten er fylkesvinner i Nordland, og Thon Hotels har også fått med seg et «wild card» fra Nordland, nemlig Thon Hotel Nordlys i Bodø.

Men det er Scandic som har fylkesvinneren i Troms, og som dominerer kåringen av fylkesvinnere så langt. Kjeden har nemlig vinneren i tre av de fire fylkene som er klare; Scandic Ishavshotel (Tromsø, Troms), Scandic Hell (Hell, Nord-Trøndelag) og Scandic Kirkenes (Finnmark).