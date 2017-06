I dag kan du FlyViking fra Evenes

Prisene på selskapets nettsider viser at det finnes et begrenset antall billigbilletter til alle de fleste datoer. Du kan kun velge flyvninger fram til 20. august.

FlyViking eies av Viking Air Norway AS, som igjen er eiet av et antall aksjonærer med Ola OK Giæver jr, grunnlegger og styrets leder, som største eier. Giæver satt selv bak spakene under selskapets første tur.