En person bekreftet omkommet

Troms politidistrikt har nettopp bekreftet at en person er omkommet i trafikkulykken på Fylkesvei 86 ved Hamn på Senja nå i ettermiddag. Meldingen gikk ut klokka 15.15. En person skal ha vært fastklemt i vraket en god stund før nødetatene fikk vedkommende løs. Det skal ha vært tre mennesker involvert i trafikkulykken. De to andre er fløyet til UNN Tromsø for behandling. Ulykken skjedde ikke langt fra reiselivsanlegget i Hamn, skriver Troms Folkeblad.

- Vi jobber nå med å varsle de pårørende, skriver Troms politidistrikt på twitter.