Berget gammel dame ut av huset

Huset står bare noen meter fra Sama Meieri. Brannen skal ha oppstått på kjøkkenet. En nabo oppdaget røykutvikling rundt 13.30 lørdag kveld. Vedkommende reagerte raskt, tok seg inn i huset, fikk ut beboeren, en eldre kvinne, og slukket brannen med et pulverapparat. Kvinnen skal ha pustet inn noe røyk og ble fraktet med ambulanse til sykehus for sjekk. Hun var bevisst og gikk på egne føtter inn i den ventende ambulansen. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent. Brannvesen, politi og ambulanse kom hurtig til stedet. Røykdykkere fra brannvesenet rykket inn i boligen og passet på at det ikke tok fyr igjen. Røykutviklingen var såpass at huset måtte stå til utluftning en tid før brannvesenet kunne si noe mer om skadeomfanget. De senere år har flere eneboliger i samme område blitt totalskadd i brann.