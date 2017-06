Asfaltstiene ferdig

6–7 personer fra Lemminkäinen var på plass i torgområdet for å gjøre området lettere tilgjengelig for funksjonshemmede og stilettbrukere. Prosjektleder Fred Erik Fredly i Harstad kommune fulgte arbeidene et stykke utover kvelden.

– Jobben gikk helt etter planen. Vi har brukt den fineste asfalttypen slik at dekket bli så lavt som mulig, og på sidene er asfalten valset helt ned slik at det ikke skal være mulig å snuble i asfaltkanten. Vi har også styrt unna sluker og kumlokk slik at overvannet får renne fritt, sier Fredly.

Asfalten skal males gul i uke 25.