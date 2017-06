20 kroner per runde per folkevalgt

Hun tar sjanser, ordfører Marianne Bremnes. I forbindelse med årets Walk and Run har hun bevilget 10.000 kroner fra kommunen til Childrens Burn & Wound Care Foundation. Nå går hun ut og lover at organisasjonen skal få 20 kroner for hver runde en folkevalgt legger bak seg.

– Dette kan du kanskje slippe billig unna?

– Ja, det kan hende det blir billig, men jeg tenker at vi også skal takle det om det blir dyrt, sier ordføreren og oppfordrer alle faste medlemmer av kommunestyret til å stille. Vararepresentantene får ikke være med denne gangen. Bremnes skal også delta.