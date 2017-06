Det skjer torsdag ettermiddag ved Skånland skole.

- Evenskjer er stopp nummer fire på vår showturne som begynte for en knapp uke siden. 5. juni kjørte vi for fullt hus i Fauske sentrum og håper selvsagt på minst like bra stemning når vi setter i gang på Marias hjemplass, sier Stig Aron Frøseth.

Frøseth og Sandberg rigger ramper som gjør at de kan hoppe hele 20 meter opp i luften på det meste.

- Publikum vil få se oss gjøre noen av verdens farligste triks, skriver utøverne i en pressemelding.

Begge driver med freestyle snowcross og freestyle motocross. Sandberg begynte sin kariere på snøskuter og ble kjent gjennom filmen Ruffriders 8 i 2012. Senere har hun vært med i flere filmer der hun viser fram sine kunster.

Stig Aron Frøseth begynte med motocross i 2004. Høsten 2016 ble han Nord-Europas første utøver som landet forlengs salto med motorsykkel.

I 2011 bygde han en av verdens største mobile landingsramper. Denne ble bygget på lastebil og gjorde at man enklere enn tidligere kan reise rundt for å holde show. Frøseth arrangeerer i dag FMX-oppvisninger flere steder i landet.

De to lover halsbrekkende stunts i showet.

- Vi svever blant annet fritt over sykkelen og gjør salto-kombinasjoner. Vi tar med kraftig lydanlegg og koreografi til showet som varer omtrent halvannen time med pause midtveis.

I tillegg Sandberg og Frøseth kommer flere internasjonale utøvere.