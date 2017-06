Arbeidet varer hele sommeren

Arbeidet vil medføre at veien blir stengt nattestid, og store deler av dagen ellers. Prosjektet starter opp i løpet av uke 24, og hvis alt går etter planen skal arbeidet være ferdig i midten av september.

Under anleggsperioden vil det få en merkbar effekt på hverdagslivet til bygdefolket på Aune og Ytre Elgsnes. Kanskje spesielt for de som jobber turnus og kveld. Men også de tusenvis av turister og harstadværinger som tar i bruk marka og Elgsnesstranda til rekreasjon må ta hensyn til endringene.

Sikkerhet

– Hver gang entreprenøren starter å jobbe i fjellet er det en fare for at stein kan rase ned på veien. Derfor må den stenges for all trafikk i de periodene det jobbes, skriver vegvesenet på sine hjemmesider.

– Det er tatt høyde for at rutebussen kan passere, samt at utrykningskjøretøy kan passere ved behov, opplyser vegvesenet.

Slik stenger de: Fra søndager kl. 1800 og til lørdager kl. 0600 stenger de vegen slik: 18.00-20.00. 20.15-22.00. 22.30-06.00

– Det kan i løpet av anleggsperioden bli behov for å justere disse tidspunktene, men da orienterer vi særskilt om dette, poengterer vegvesenet.

Det er Troms fylkeskommune som er vegeier. De de har i år bevilget penger til å utføre en relativt omfattende rassikring av veistrekningen.

Dette skal gjøres

Bergskjæringen langs den aktuelle strekningen har en høyde på mellom 5 og 20 meter, med et gjennomsnitt på 7-8 meter. Her skal det i hovedsak renskes masser i og i overkant av bergskjæringa, fjellet skal boltes og det skal monteres ulike typer nett. I tillegg skal det etableres et rasfanggjerde på ca. 100 meter.

Geologisk vurdering

Alle rassikringstiltakene er besluttet på bakgrunn av ingeniørgeologiske vurderinger på stedet. Gjennom hele anleggsfasen vil byggherren i samarbeid med geolog gjennomføre løpende vurderinger av skredsikringens omfang og detaljert plassering av de ulike sikringstiltakene.

SMS-varsling

I forbindelse med prosjektet tilbyr vegvesenet en gratis varslingstjeneste på SMS. De sender kun ut tekstmeldinger når det er endringer på de fastsatte stengetidspunktene, eller når det er annen særskilt informasjon som må ut.

For å melde deg på tjenesten send «Start Aunfjell» til nummer 2252. Tjenesten er gratis.