Vil sikre full finansiering av Hålogalandsveien

Senterpartiets førstekandidater i Nordland og Troms, Willfred Nordlund og Sandra Borch er kritisk til at H, Frp, V og Krf ikke fullfinansierer Hålogalandsveien.

Senterpartiet foreslår i Nasjonal Transportplan å få avklart videre fremdrift for de tre manglende armene.

– Hålogalandsveien var i utgangspunktet et helhetlig veiprosjekt som skulle omfatte Hålogalandsbrua til Evenes, Tjeldsundbrua til Harstad og til og med Sortlandsbrua. Dette var et prioritert prosjekt fra vår side, men regjeringens OPS-løsning har kuttet i tre ender, sier Borch

– Målsettingen med å knytte Hålogalandsregionen sterke sammen blir dermed ikke virkelighet. Det finnes ingen logisk grunn til å kutte veiprosjektet inn mot Sortland og Harstad. Regjeringen og støttepartiene sier ikke noe om hvordan eller når man tenker å løse dette, sier Nordlund.

Han mener at den store trafikksikkehetsmessige gevinsten av å få på plass blant annet gang- og sykkelveier i de områdene bosettingen er størst, uteblir.

– Jeg er glad for at Senterpartiet på Stortinget ser dette og ber om at man får klargjort videre fremdrift til neste rullering. Da vil en kunne bygge samtidig. Egentlig burde det vært en selvfølge, avslutter Borch.