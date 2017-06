Reduserte satser gjeninnføres

I 2013 endret Europakommisjonen statsstøtteregelverket slik at store deler av energi- og transportsektoren i distriktene ikke lenger kunne beregne arbeidsgiveravgift med generelt reduserte satser fra juli 2014.

– Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift har vært oppfattet som statsstøtte. Det var nødvendig å avklare at differensieringen ikke er konkurransevridende, men et middel til å fjerne en konkurranseulempe, sier Høyres Kent Gudmundsen.

Differensiert arbeidsgiveravgift er et av virkemidlene for å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i distriktene. Regjeringen har helt siden 2013 hatt en tett dialog med Europakommisjonen og ESA for å få til en løsning for Norge.

Dette har EU-ministrene sørget for. Den første var Vidar Helgesen. Deretter fulgte Elisabeth Aspaker og nå Frank Bakke-Jensen.

– De har nå oppnådd gjennomslag, sier Gudmundsen. – ESA har varslet at Norge kan gjeninnføre differensiert arbeidsgiveravgift for transport- og energibransjene.

– Og regjeringen har allerede varslet at det i statsbudsjettet for 2018 blir foreslått endringer fra 1. januar.

– Det betyr at bedriftene betaler mindre i avgifter, sier Gudmundsen.