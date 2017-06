Nå når du dine kunder bedre med annonsen

7. juni går Polaris Media Nord-Norge over på ny felles annonseteknologi – AppNexus – sammen med resten av Polaris Media og Schibsted. Dette innebærer at annonsørene får et bedre og bredere produkttilbud både lokalt, regionalt og nasjonalt.

– Vi har stor tro på at norske publisister kan skape bedre produkter i det norske annonsemarkedet ved å jobbe sammen om teknologiske løsninger. Dette gjør at vi kan bygge annonseprodukter som er tilpasset annonsørenes behov på en bedre måte enn tidligere, sier Håvard Kvalheim, konserndirektør for digitale annonseprodukter i Polaris Media.

Amerikanske AppNexus leverer en uavhengig plattform for annonseteknologi. Fordi de selv hverken eier eller drifter medievirksomheter, er de en perfekt partner for Polaris Media og Schibsted.

– Sammen med Polaris Media er vi akkurat der vi vil være. Vi skaper høyt volum med høy dekning og kan levere de annonsene som annonsørene trenger på digitale flater fordi vi tilsammen sitter på landets mest populære nettsteder, sier Per Håkon Fasting, konserndirektør for annonse i Schibsted Norge.

Overgangen til felles teknologi legger nå til rette for andre felles målrettingsprodukter som geolokasjon, som gir mulighet til å styre annonser mot fylker og kommuner, og mulighet til å styre annonser basert på kjønn, alder eller interesser.