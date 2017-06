Gult og kult i sentrum

Onsdag formiddag var prosjektleder Fred Erik Fredly og oppmålingsingeniør Jann-Roar Wikeland på plass på torgområdet for å merke av hvor det skal asfalteres. Fredly forklarer:

– Her skal det i første omgang legges et tynt lag asfalt i gatene inn mot sentrum av Rikard Kaarbøs plass. Det vil si deler av Strandgata, i Rikard Kaarbøs gate og i Hans Egedes gate. Dette gjør vi for torget skal bli lettere fremkommelig, både for rullestolbrukere og andre.

Om noen dager maler vi denne asfalten, og litt til, i heldekkende gul farge. Dermed blir det også lettere for svaksynte å orientere seg i området.

Prosjektlederen sier at dette i første omgang er et strakstiltak, mye på bakgrunn av Kari-Anne Opsals utblåsing i økonomiutvalget i slutten av mai.

– Jeg er satt i forlegenhet fordi jeg valgte å høre på administrasjonen. Rådmannen ba oss beregne ett år til å få gjort jobben skikkelig. Det gjorde vi, og fortsatt er ikke jobben gjort, sa Opsal.

– På et senere tidspunkt skal Rikard Kaarbøs plass gjennomgå en større oppfriskning, men det er et omfattende arbeid som krever mer tid til planlegging, sier Fredly.

Arbeidene starter etter at butikkene stenger torsdag ettermiddag/kveld. Først med feiebil, og så med asfaltutlegging fra cirka klokka 21. Det skal jobbes hele natta.

– Vi ber om forståelse for at det kan bli noe støy i forbindelse med arbeidet, sier Fred Erik Fredly.