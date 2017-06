Bysenteret er til salgs

Bysenteret er det største kjøpesenteret i Harstad sentrum, med butikker som Spar, Apotek 1, Eurosko, Specsavers og Aion. Ifølge Eiendomsmegler1 og Newsec, som står for salget, er årlig leie for 2017 estimert til over sju millioner kroner.

Se de nye storstilte planene til Salto Eiendom i Harstad Sentrum Salto Eiendoms storstilte senterplaner er ikke død. Målet er at prosjektet til rundt 200 millioner kroner skal starte senhøsten i år.

Hvedingskvartalet huser Telenor og ledige kontorlokaler. Salto Eiendom har tidligere hatt planer om å bygge på kvartalet med butikker, kontorer, leiligheter og 200 parkeringsplasser. Regulering for påbygg er godkjent av kommunen. Ifølge selger er årlige leieinntekter for kvartalet på 2,4 millioner kroner.

Joachim Winger i Salto Eiendom, sier til ht.no at selskapet har vedtatt endringer som blant annet innebærer at man ønsker å kvitte seg med kjedens mindre kjøpesentre.

- Vi mener det fortsatt er grunnlag for å drifte et kjøpesenter i sentrum, men gjennom vår nye strategiske satsing ser vi at andre aktører vil være bedre i stand til å eie bygningsmassen, sier Winger.