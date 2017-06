Sikret driften av «Anna Rogde»

Tidligere i år ble det startet kronerulling for «Anna Rogde». Det tradisjonsrike skipet sto i fare for å stå ubrukt på grunn av manglende sertifisering.

Denne uken ble alle partiene i kommunens økonomiutvalg enige om å gi 1 million kroner til båten for å sikre sertifisering. Pengene skal også brukes til å klassifisere nye kapteiner.

– Båten er et symbol for Harstad kommune, sier Per Pedersen i Kristelig Folkeparti.

Med pengene følger også en forutsetning om dialog rundt skipets fremtid.

– Jeg tenker blant annet på «Anna Rogde» som et skoleskip. Potensialet ligger der, men først må vi bevare og sikre båten i Harstad, sier Noralf Leitring i Senterpartiet.

I dag er det en utfordring å få tilgang til kapteiner på skipet. Nødvendig sertifisering koster nærmere 100.000 kroner, og det skal pengene også brukes til.

– Vi vil bevare «Anna» som et levende skip som ikke bare ligger til kai, sier Kari-Anne Opsal i Arbeiderpartiet som understreker at saken fikk tilslutning fra alle partier.