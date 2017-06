Kjørte i fortauskant

Leser du tittelen og ingressen, skjønner du at det må ha gått fort for at bilen skulle få såpass store skader.

Og fort gikk det, men hvor fort, opplyser politiet i Nordland intet om. Kun at det var snakk om en «bil i stor hastighet» sin traff fortauskanten et sted i Narvik.

Politiets patrulje snakket med fører og vitner til hendelsen natt til tirsdag, og oppretter sak på forholdet.