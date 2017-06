Kamp om Johan Castberg

– Det er blitt en følelsesladd sak, som jeg synes har vært vanskelig. Til tider har temaet blokkert for samarbeid mellom de to byene, sier Harstad-ordfører Marianne Bremnes til nettstedet Sysla.

Harstad viser til at Norne og Aasta Hansteen driftes fra Harstad og at også Johan Castberg kan driftes herfra.

– Vi vil at Statoil skal være sterkt til stede i nord, og det sikres best ved at vi får driftskontoret, sier Bremnes til Sysla.

I Hammerfest er man ikke enige. De viser til nærheten til Johan Castberg og at Eni drifter Goliat derfra.

– Dersom Statoil bestemmer at Castberg kan drives fra Harstad, sier selskapet at nærhet ikke betyr så mye. Det kan få betydning i flere tiår framover, sier Hammerfests varaordfører, Marianne Sivertsen Næss.