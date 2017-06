Kafékonsert på Evenskjer

Koret har satt sammen et variert og lett repertoar. Det består blant annet av to sanger av Mendelssohn, et par norske nasjonale perler, noen sanger av Arne Dagsvik i tillegg til sanger av Knutsen og Ludvigsen, og også et par jazzlåter. Formålet med konserten, som for øvrig er gratis, er å spre god korsang ut i distriktet ifølge koristene. Konserten har to avdelinger. Vox Arctica hadde sin opprinnelse fra et operakor som ble etablert i forbindelse med at operaen Madam Butterfly av Giacomo Puccini ble satt opp på Harstad Kulturhus i 1993. I etterkant av dette mente Arne Dagsvik og Harstads kjente baryton, Knut Iversen, at byen trengte et kor som hadde et høyt kunstnerisk nivå. Vox Arctica regner derfor 1993 som korets fødselsår, og det betyr at det neste år kan feire 25-årsjubileum. Koret har ellers to konserter til på programmet i nærmeste fremtid. Den 12. juni skal de synge på Bergsodden sykehjem, og den 15. juni har de konsert i Trondenes kirke med Vivaldi på programmet.