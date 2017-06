Kjørte i nesten 190 km/t

En bilfører fra Harstad, som fredag 2. juni ble mål til 189 km/t i Sollia, har nå meldt seg, opplyser politiet i Troms.

Politiet hadde laserkontroll i Sollia da bilisten i 20-årene kom i ei forferdelig fart fra Kvæfjord og mot Harstad klokken 23.20 på kvelden.

– Kontrollen ble foretatt i en 70-sone, forteller operasjonsleder hos politiet i Troms, Lars Meland.

Med sikkerhetsmarginen politiet opererer med ved slike målinger, antar operasjonslederen at bilisten hadde 200 km/t på speedometeret.

– Det ble gitt tegn til at han skulle stoppe, noe han ikke gjorde. Han forsvant mot Kilhus, og politiet i Harstad har vært på utkikk etter ham i helga, sier han.

Søndag meldte den angrende synder seg for politiet.

– Han skjønte nok at han ikke ville slippe unna ettersom vi hadde registreringsnummeret hans, sier Meland.

Politiet hadde ikke kommet i kontakt med bilisten før han meldte seg og ekjente fartsovertredelsen.

Nå blir han anmeldt og etter hvert skal rettsvesenet behandle saken. Ingen blir vel sjokkert over at han mister førerkortet for en periode, får en større bot, samt må sone i fengsel. Men det skal Trondenes tingrett ta stilling til.