Vil ha felles regler

18. mai ble vannskuterforskriften opphevet og vannskuteren kan nå benyttes på lik linje med en småbåt.

Brustind mener det er viktig å få på plass en regulering av bruken, og får støtte fra flere av de andre ordførerne i Sør-Troms.

Ordfører i Ibestad og leder av Sør-Troms regionråd, Dag Sigurd Brustind.

– De er jo kommet for å bli, men vi må erkjenne at vannskuter ikke er en småbåt. I Sør-Troms har vi mye sjøfugl i hekkesesongen, og bebyggelsen ligger i hovedsak langs strendene i Troms, derfor synes jeg en viss form for regulering må til, sier han NRK Troms.

Brustind ser for seg et felles reglement for kommunen i regionen, nå vil han ta det opp med de andre ordførerne i Sør-Troms.

– Dette er en sak vi vil sette på agendaen på førstkommende regionrådsmøte i begynnelsen av juni, sier Ibestad-ordføreren til NRK denne uke.