Vil ha tasteplass

Blant sakene som sto på dagsordenen i utvalgets møte onsdag var etablering av en tasteplass i Evenes og trafikksikkerhetstiltak i Lenvik og Østervik.

En tasteplass i Evenes skal få fokus på trafikkfaren ved bruk av mobiltelefoner i forbindelse med bilkjøring. Dette skal være en plass hvor en kan bruke mobiltelefonen trygt. En av tre trafikkulykker skyldes ufokuserte sjåfører, og mobilen må ta sin del av skylden for ulykkene. Fra 2005 til 2013 omkom 29 nordmenn som følge av mobilbruk i bil, ifølge Statens vegvesen.

Mørketallene er imidlertid store, og 350.000 nordmenn innrømmer mobilbruk mens de kjører. Evenes kommunes trafikksikkerhetsutvalg mener at en eventuell eablering av et tilbud med en tilrettelagt rasteplass med tilgang på gratis wi-fi vil få både fokus på faren. Utvalget mener også at dette er et godt tilbud til de som kjører privatbil.

I tillegg til saken om en tasteplass, var trafikkfaren på E10 gjennom Lenvik på nytt oppe til behanling. Det har vært en befaring sammen med Statens Vegvesen tidligere uten at dette har ført til noen forbedring. Evenes kommunes trafikksikkerhetsutvalg inviterer derfor igjen Statens Vegvesen på befaring og samtale om hva som kan gjøres for å unngå trafikkulykker på strekningen.