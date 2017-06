Kraftig kraftresultat

- Resultatet reflekterer et år hvor underliggende drift er historisk god. Det foreligger ingen ekstraordinære poster i resultatet, melder en tydelig fornøyd ledelse i kraftselskapet.

- Det er gjennomgående god kostnadskontroll i konsernet, og konsernet nyter nå godt av effektene av kostnadseffektiviserende tiltak iverksatt i perioden 2014 og 2015. Videre har det i 2016 ikke vært hendelser av ekstraordinær karakter som har medført vesentlige avbruddskostnader.

Konsernledelsen påpeker at det fremdeles er utfordrende tider for HLKs produksjonsvirksomhet. Lave kraftpriser medfører svikt i inntjeningen. Det forventes at kraftprisene fremover fortsatt vil være lave, og som følge av dette videreføres arbeidet med å effektivisere driften.

- Investeringsaktiviteten i konsernet er svært høy. I 2016 ble ny transformatorstasjon for Harstad by – Heggen – satt i drift. Investeringene er på omkring 80 millioner kroner. Målet er å forbedre forsyningssikkerheten til sentrale deler av Harstad. Videre pågår arbeidet med å bytte ut alle strømmålerne til nye moderne målere med automatisk avlesning (AMS) for fullt. Dette arbeidet forventes ferdigstilt i 2018.

Harstadpakken krever omlegging og fornying av infrastruktur, og igangsetting av Hålogalandsveien vil kreve store investeringer ifm omlegging og forsterking av strømforsyningen i tilknytning til planlagt veitrase.

Genaralforsamlingen vedtok i møte den 29.05.2017 at det for regnskapsåret 2016 utbetales utbytte til eierne med 24,5 millioner kroner. Dette er i samsvat med styrets anbefaling, ifølge resultatmeldingen fra Hålogaland Kraft.