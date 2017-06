11 elever hoppet 56 minutter hver dag

De 11 elevene hoppet 56 minutter hver dag under konkurransen.

Premien ble torsdag klokka 10 delt ut av daglig leder for Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Nordland, Per Olaf Fure.

- Over hele landet har over 100 000 skoleelever fra 4. til 7. klasse deltatt i Nasjonalforeningen for folkehelsens årlige hoppetaukonkurranse, Hopp for hjertet. Det tilsvarer over halvparten alle barneskolene i Norge. Konkurransen strakk seg over to uker tidligere i mai, og deltagerne har i gjennomsnitt hoppet tau 24 minutter hver dag, skriver Nasjonalforeningen for folkehelsen i en pressmelding.