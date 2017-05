Montering skal skje i august

Om en knapp måned starter transporten av delene til brudekket fra Kina.

- Disse er ventet å være fremme i slutten av august, og da går vi umiddelbart i gang med å heise disse opp og på plass ved hjelp av en svær flytekran, melder avisa fremover denne uke, sier fungerende prosjektleder for Hålogalandsbrua, Jans Jack Arntzen.

Han krysser fingrene for at de videre arbeidene med Hålogalandsbrua får gå uten nye avvik av betydning.

Han velger å være forsiktig på spørsmål om når brua vil være ferdig.

- Dette er et svært komplisert prosjekt, og det er fortsatt sårbart. Men brua skal være ferdig i løpet av sommer 2018, og så tror jeg vi kan være mere tydelig på et tidspunkt etter at bruelementene er heist opp og på plass, sier Arntzen til avisa Fremover denne uke.