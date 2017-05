– Mai så langt ligger mellom 1-2 grader under normalen i Troms og Finnmark. Det er kaldeste mai siden årtusenskiftet, skriver meteorologene på Twitter.

Sangstrofen "Kom mai du skjønne milde" har gitt en sur klang i ørekanalene til frosne nordlendinger. Nå ser, heldigvis, snøværet ut til å gå mot slutten

I dag er det meldt et par plussgrader og noe nedbør på starten av dagen. Ut over dagen skal sola ta over, og det meldes oppholdsvær og delvis overskya vær. På innlandet skal ikke sola ta over for bygeværet før ut mot ettermiddagen.

– Jeg har aldri opplevd maken Vinteren vil ingen ende ta. Vigdis Dahl la ut på sin siste skitur for sesongen lørdag 27. mai. Da hadde det vært så kaldt om natta at det var skareføre på Finnslettheia.

Kan få 16 varmegrader

I morgen er sommeren offisielt her, når kalenderen skifter side til juni. I god stil starter sommeren med mye sol og stort sett oppholdsvær, men så var det temperaturene. Meteorologenes spådommer kan friste med en deilig bris fra nord, og opp mot fem til seks varmegrader.

Langtidsvarselet gir håp, og slår prognosene til vil det bli opp mot 16 grader i andre halvdel av neste uke.

Stabilt

Om ikke annet skal været holde seg stabilt inn mot helga. Det er meldt delvis overskya vær og samme temperaturer fredag.

Samtidig serverer Yr dårlige nyheter for resten av landet på Twitter: "Det blir neppe over 20 grader i pinsehelga". Jaja.