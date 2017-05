nyheter Her legger han ned operasjonssentralen

En epoke er over:

Her legger han ned operasjonssentralen

Politimester i Troms politidistrikt, Ole B. Sæverud, leste litt over klokken 12 onsdag inn en såkalt ni-åtte-melding - en melding til samtlige enheter. Og dermed var det over og ut for Midtre Hålogaland politidistrikt.