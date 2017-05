- Har endret måten vi gjør opp på

I løpet appens korte levetid har den endret måten vi gjør opp på og gjort det langt enklere å betale.

En fersk webundersøkelse utført for Vipps av Respons Analyse viser at flertallet av Norges befolkning sier deres venner og familie har blitt flinkere til å gjøre opp for seg etter at Vipps kom på markedet. I tillegg svarer flertallet at de selv har blitt flinkere til å gjøre opp.

Undersøkelsen viser også at 3 av 4 sier at de sannsynligvis vil bruke Vipps for å gjøre opp neste gang de er på en tur hvor utgiftene skal deles.

- Noen husker kanskje reklamefilmen «Snylt eller Vipps» fra lanseringen? Med Vipps ønsket vi å gjøre vennebetaling enklere, og at vi har fått til dette på under to år er vi veldig stolt av, sier Vipps-sjef Rune Garborg.

I dag er Vipps mye mer enn bare vennebetaling, og med hele 2,5 millioner brukere og stadige nyvinninger erobrer Vipps stadig nye områder innenfor betalingsområdet.

Transaksjonsrekorden som ble grundig slått på 17. Mai er et bevis på dette. I dag har Vipps over 300. 000 transaksjoner på normaldager.

- Vi er fortsatt bare i startgropen, og med ny innovasjon for både mobilbetaling i butikk og Vipps for barn, tror vi 2017 blir året der Vipps for alvor etablerer seg innen hverdagsbetaling.

- Kjennskapen til merkevaren og posisjonen Vipps har i dag har helt klart overgått forventingene, og Vipps er også en tjeneste folk har blitt glad i. Jeg tror det er fordi vi har satt brukeren i fokus og hele tiden prøvd å gjøre ting enkelt. Når vi lanserte Vipps sa vi at; «Vipps vil utvikles i takt med brukernes behov, og oppdateres med funksjoner som gjør hverdagen enklere og mer effektiv». Det mener jeg vi har etterlevd, og det er også det vi kommer til å jobbe med fremover, lover Garborg.

I undersøkelsen svarer 68 prosent at de bruker Vipps. Tallene viser at det er flere kvinner enn menn som bruker Vipps, og at tjenesten er mest brukt av folk som bor i byer. Vippsbruken er størst i alderen 20-34 år, og synker med alder.