Kan ikke forklare dødsfall

De vet rett og slett ikke hvordan han falt i havet. Den avdøde viste seg å være en mann i 40-årene. Han ble erklært død av lege på kaia hvor han ble bragt til land.

Tirsdag publiserte Havarikommisjonen sin rapport etter ulykken. De mener det er sannsynlig at mannen falt over bord, men de vet ikke hvordan, skriver NRK Nordland.

– Hendelsesforløpet er derfor usikkert, og begrenser seg rent faktisk til fartøyets bevegelser som funnet på fartøyets kartplotter. Det ble ikke funnet tegn til at fiskeren var blitt dratt ut med fiskebruket, og Havarikommisjonen finner det derfor mer sannsynlig at fiskeren falt over bord. Det er ikke gjort funn som kan forklare hvordan eller hvorfor fiskeren falt over bord, står det i rapporten, melder NRK.