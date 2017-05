Her kommer de nye trærne

Mandag ble stubbene etter de store poplene som tidligere sto i Kirkeparken fjernet.

- Nye små, irrgrønne bjørketrær ble plantet i stedet, sier fotograf Bente-Lill Dankertsen.

De første eksemplarene av de nye trærne ser du ved gravemaskinen i bildet. Flikbladet hengebjørk, heter sorten.

Tidligere har kommunen, ved Eli Jeanette Olsen, forklart fellingen slik:

– Det er mange som mener at poplene nå har blitt for store. Det sies også at de kan være en fare for omgivelsene, hvis noen av trærne faller over ende i parken.

Målet var å få de nye trærne på plass til Festspillene. Det ser det ut til at kommunen lykkes med.

Se poplene falle Arbeidet med fornying av Kirkeparken er igang.