Etterlyser gratis parkering i sentrum

Han viser til at kommunestyret 9. februar vedtok flere punkter som gikk på tiltak i sentrum. Blant annet en prøveordning med fri parkering i enkeltområder. I tillegg skulle det foretas en gjennomgang av maks tillatt parkeringstid på de kommunale parkeringsplassene.

– Jeg oppfattet dette som et tiltak som skulle settes i gang som et strakstiltak. Videre at de økonomiske konsekvensene senere skulle innarbeidet i budsjettet, sier Vahl.

Han stiller følgende spørsmål til ordføreren:

– Hvorfor er ikke disse vedtakene gjennomført?

– Når kan vi forvente at de blir gjennomført?