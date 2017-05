Vestbygdrittet for femte gang

For 5. gang arrangerte Lødingen sykkelklubb Vestbygdrittet.

Tur- og trimsyklister og racere fra de nærmeste regionene syklet to ulike etapper, den korteste var på 60 km og gikk tur/ retur Lødingen/ Rinbø i Vestbygda, mens den lengste etappen på 120 km startet i Lødingen og hadde vending i Øksneshamn ytterst i Vestbygda, før rytterne satte nesen tilbake til Lødingen igjen. I kvinneklassen var det 16 deltakere på 60 km løypa, mens den lengste distansen hadde 9 ryttere. I herreklassen var det 20 ryttere som stilte til start på 60 km og 51 på 120 km. Deltakerne fikk en fin reise gjennom vakker natur, men på retur ble det en god del motvind. Flere fikk tatt ut det meste av kreftene over Kåringen, og avslutningen var for mange 200 meter med skikkelig melkesyre i lårene på veien opp til TV2-masten. Heldigvis slo ikke værmeldingen til med regn, men temperaturen var ikke særlig å skryte av.

Team Rynkeby Nord-Norge deltok med 17 ryttere. Dette er et nordisk veldedighetssykkellag som hvert år sykler til Paris for å samle inn penger til kreftsyke barn og deres familier.

Eneste lokale rytter fra Lødingen var Marion Sørhaug som endte på 4. plass i 120 km-løypen.

Resultater:

Kvinner 60 km

1. Magdalena Lind, Vesterålen SK 2:14:03,8

2. Ann Karin Helland Olsen, Hamarøy IL 2:20:06,2

3. Kristin Åsli, Laksvatn 2:25:15,9

Menn 60 km

1. Raymond Sørensen, Harstad CK 1:53:18,9

2. Knut-Arne Thorbergsen, Hamarøy IL 2:00:14,0

3. Lars Petter Nilsen, Astafjord SK 2:00:23,6

Kvinner 120 km

1. Karianne Kanebog, Ck Victoria 3:26:07,0

2. Jannicke Selnes, Vesterålen SK 3:35:22,6

3. Tiril Jørgensen, Harstad CK 3:52:00,0

Menn 120 km

1. Ørjan Bohinen, Harstad CK 3:21:11,0

2. Sveinung Olsen Vesterålen SK 3:21:17,0

3. Ken Lind, Vesterålen SK 3:21:19,7