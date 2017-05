Takket nei til Farmen

Sist lørdag ble deltakerne i realityserien offentliggjort, skriver Dagbladet.

Avisen skriver at flere av disse ikke er i toppsjiktet blant kjendisene.

Sophie Elise er blant dem som takket nei til deltakelse.

- Jeg kan bekrefte at det har vært en forespørsel, men denne gang takket Sophie Elise nei. Årsaken er at hun har fullbooket kalender, og at det denne gang ikke passet strategisk eller praktisk, sier Isachsens manager, Marte Schei til Dagbladet.

Ari Behn er en annen. Svein Østvik, bedre kjent som Charter-Svein er en annen.

Flere andre meget kjente nordmenn og -kvinner var forespurt.