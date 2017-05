Derfor hører du lyden av jagerfly

Øvelse Arctic Challenge Exercise 17 (ACE 17), hvor rundt 100 militære fly deltar, er i gang. I Norge foregår hovedaktiviteten på Luftforsvarets base i Bodø, skriver Forsvaret.no.

I forrige uke og mandag kunne du blant annet høre F16 i luftrommet over Harstad.

Når Europas største flyøvelse går av stabelen, er for første gang gigantflyet B-52H fra USA med, skriver Teknisk ukeblad.

– Det vil ikke lande på noen av basene, men delta i et luftoppdrag på slutten av øvelsen, opplyser Forsvaret. Bombeflyet har åtte motorer og en særegen vingeprofil. Det kan frakte nær 32 tonn våpenlast, blant annet 20 kryssermissiler.

11 land deltar

11 nasjoner er med for å samarbeide om kombinerte luftoperasjoner. I tillegg til Bodø er Luleå i Sverige og Rovaniemi hovedbasene for øvelsen. De siste dagene har det kommet over 500 gjester til Luftforsvarets base i Bodø. Herfra opererer luftforsvarene til Norge, Sverige, Storbritannia og Belgia.

I år leder Finland øvelsen som for første gang startet opp i 2013. Siste gjennomføring var i 2015, og ACE har vokst betydelig siden den gang.

– Samarbeidet med Norge og Sverige er av høy kvalitet, og øvelsen er lenge og godt planlagt mellom vertslandene. Luftrommet vi opererer i, er en av verdens beste, og ACE har fått et svært godt rykte på seg, sier øvingsleder for ACE 17, oberst Petteri Seppälä til Forsvaret.no.

Skal lære av hverandre

Storøvelsen legger til rette for trening av luftoperasjoners gjennomføring i krisesituasjoner, og samarbeid på tvers av nasjonene.

– ACE er viktig for nasjonene som deltar, det er en tilrettelagt øvelse der vi kan øve på forskjellige scenarioer innenfor luftoperasjoner og lære av hverandre. Gjennom de neste to ukene får nasjonene som er med muligheten til å forbedre seg selv gjennom tilbakemeldinger og innspill fra hverandre, forteller oberst Petteri Seppälä.

Bakkestyrker med for første gang

I den nordlige delen av Sverige holder Luftvernbataljonen til, de skal trene sammen med de militære flyene som førstegangsdeltakende på Arctic Challenge Exercise.

De siste dagene har stridsgruppen deployert fra Ørland flystasjon til nord i Sverige for å være med på å skape en mer realistisk øvelse. De får også trent på egne operasjoner, forflytning over lengre distanser og materiellhåndtering. Det er også med finske luftvernstyrker som holder til i Finland under øvelsen.