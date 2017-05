- Sentrum skal være et fint sted å være

Dette intervjuet er en transkribert versjon av dette nett-tv-intervjuet som kan se her.

Karl Erik; nå star vi i Harstad sentrum. Egentlig skulle vi vært ute og kjørt bil, fordi det er jo fra bilbransjen folk egentlig kjenner deg. Men så har det skjedd noe.

- Ja, det har det. Etter å ha vært i bilbransjen i snart 23 år, og i 20 av de årene har jeg eid butikken selv, så solgte jeg meg ut sist sommer til min gode venn og kompanjong som overtok min aksjepost. Og så har det vært en prosess utover høsten, som gjorde at da vi kom til januar, bestemte jeg meg for å si opp.

Nå er alle spente. Hva skal Karl Erik Aagaard-Nilsen gjøre nå?

- Om alle er spente på det, det vet jeg ikke. Men folk spør faktisk. For det første så skal jeg ha et par måneder der jeg tar det litt rolig. Og så har jeg kjøpt en eiendom i byen, og vi får se om det er starten på noe.

Du sier at du har kjøpt en eiendom i byen. Vi kan jo peke på hva du faktisk har kjøpt.

- Ja, det er Apollo-bygget. Egentlig så heter det Torvet 1a. Så er det da den seksjonen av det nyere bygget som Dressmann holder til i. Det bygget er jo delt i to deler, men utenifra ser det ut som det er ett bygg. Men det er altså Dressmannbygget og etasjene over der.

Hva var det som gjorde at du plutselig gikk fra bil til eiendom?

- Jeg tror at for det første, så begynte jeg å kjenne på at jeg begynte å bli litt lei. Man går litt tom, og jobben er så krevende at man må være 100 prosent motivert. Ikke bare for egen del, men for bedriften sin del, og ikke minst kundene. Da må du være på hele tiden, og hvis du ikke har det i deg at du kan gi på så mye, så må du bare trekke deg tilbake. Det er bedre å gjøre det i ryddige og ordentlige former i stedet for at det skal visne bort.

23 år, og siden 1999 har du vært i Harstad. Er det vemodig å sette punktum?

- Ja, det kommer til å bli veldig rart. Det er nesten sånn at jeg kjenner det bare vi snakker om det. Men det har vært en tankeprosess rundt det, og frem til jeg solgte aksjene, hadde jeg tenkt lenge. Jeg tror det skal gå greit, men det blir også litt merkelig.

Hvilke planer har du for det vi står og ser på nå? Hva skal du gjøre med bygningsmassen?

- Jeg skal ikke gjøre noe med den. Jeg skal prøve å ta vare på det, og sørge for at leietakerne blir fornøyd med huset her. Og jeg har lyst til å pusse opp litt på fasadene, og ta det litt sånn etter som vi har råd til. Men kan jeg forskjønne bygget på en sånn måte som gjør at det passer inn i sentrum, så synes jeg det er bra å gjøre.

Du har vært veldig engasjert på sentrum sine vegne. Hva tenker du om Harstad sentrum og utviklingen?

- Først og fremst synes jeg sentrum har blitt snakket ned. Det er blitt veldig mye fokus på alt annet. Det som skjer på Kanebogen er positivt for Harstad, og det som skjer på Sjøkanten er også positivt for Harstad. Men man glemmer sentrum litt. Det har vært en diskusjon, og veldig mye negativt er blitt sagt om bomringen. Jeg skulle gjerne ha hatt det gratis, men det er ikke realitetene, og jeg tror vi må realitetsorientere oss. Du får ikke så mye penger gratis fra Staten for å bygge vei i dag. Man må bidra selv. Og når det gjelder Harstad sentrum, så tenker jeg det at Harstad sentrum er levedyktig i massevis. I fremtiden kommer Harstad sentrum til å være en fin plass å være. Kommunen trår til med masse penger, spleiselag med gårdeiere, butikkeiere også videre. Det tror jeg blir veldig bra.

Hvis du på vegne av sentrum fikk ønske deg én ting; hva ville det ha vært?

- Da ønsker jeg meg faktisk at vi får en time med gratis parkering i byen. Det tror jeg er et fantastisk bra tiltak. Det koster noen kroner, men det bør være overkommelig oppimot den gevinsten som jeg er helt sikker på kommer som en følge av det.

Hvorfor tror du vi vil få en gevinst av det?

- Fordi jeg tror folk sliter med parkering. Vi får jo parkere gratis ellers, både på Kanebogen og Sjøkanten senter, så hvorfor skal vi ikke få det til i byen også? Det ville vært et kjempeflott handslag til næringslivet i sentrumsområdet. Det er jeg helt sikker på. Så om vi hadde fått det til, så hadde jeg vært veldig fornøyd.

Hva er suksessoppskriften på å få et levende sentrum?

- Jeg har tenkt litt på det. For det første så må folk ha lyst til å komme hit. Og for at folk skal ha lyst til å komme hit, må vi gjøre det trivelig. Det å få folk til sentrum, det er som å invitere gjester hjem til deg. Det må gjøres hyggelig og det må være rent, fint og ordentlig her i byen. Det er det dessverre ikke. Det ligger sigarettsneiper, ølbokser og pappbeger overalt når folk ser seg litt rundt, og det er noe som vi alle må gjøre noe med. Og så tenker jeg at vi må få mer grønnplanter her i byen. Nå har vi jo en vei som går rundt her, og det har vært masse diskusjon om hvor den skal gå. Jeg synes den skal gå rett over torget her, og så burde vi lage et grøntareal ned mot De 4 Roser med utebenker, og bare rett og slett gjøre det hyggelig. Vi har ikke noe ordentlig uterestaurantmiljø eller utemiljø her, bortsett fra akkurat her i bykjernen.

Du er en mann med engasjement. Hvordan vil du engasjere deg, og involvere deg, for å utvikle sentrum i byen vår?

- Jeg har sagt til næringsmiljøet at jeg ønsker å være med i gårdeierforeningen, og hvis jeg får bidra på den måten, så gjør jeg gjerne det. Og det blir sikkert en tid for det også når vi får avsluttet der vi er og får begynt med det nye.

Nå har du blitt gårdeier. På hvilken måte mener du at gårdeierne kan bidra til en god sentrumsutvikling?

- Jeg har ikke noen oppskrift på dette nå. Jeg er for fersk i gamet. Men vi må bare rett og slett engasjere oss, og være i foraene som gjelder når beslutninger skal tas. Og så tror jeg det er viktig å kanskje snakke med én felles stemme der beslutninger tas.

Litt nedenfor oss her har vi en plass som heter Ottar Håløygs plass, og et bygg som heter Gammelbrygga. Tørr jeg spørre deg hvilke tanker du har om det?

- Ja, det skal du bare spørre om. Jeg tenker at den Gammelbrygga er gammel og at den har stått så lenge tom at jeg ikke skjønner at det er noe å ta vare på. Jeg opplever at det er en brems for byens utvikling. Nå kan jeg selvsagt ikke alle detaljene i den historien, og jeg vet at jeg mest sannsynlig tråkker noen på tærne når jeg sier det jeg sier, men den er i veien for byutviklingen. Jeg tenker at den må bort.

Du var så vidt inne på det med å trappe litt ned. Den overgangen din var jo på mange måter et verdivalg. Jeg vet at du har et fint sted på Risvær. Fortell litt om det.

- Det er en gammel bu som jeg kjøpte i 2008. Og den har vi restaurert opp og fikset og ordnet, og det er et sted der vi trives veldig god. Det er et veldig ok fristed. Jeg finner ny energi der. Jeg slapper godt av der, og så elsker jeg å være på havet. Jeg har kjøpt meg en ganske stor ribb som jeg håper jeg kan få seile noen turer med, og bare være på havet

Du er opprinnelig fra Lofoten. Du kom hit i 1999, og nå når du hopper av bilbransjen så er det jo mulig å tenke at du skal dra tilbake til Lofoten. Men du blir her.

- Ja, jeg er fra Svolvær. Men jeg har ikke lyst til å dra tilbake. Jeg trives godt i Harstad. Jeg synes det er en flott by, jeg har kjempemange venner her, det er masse flotte folk og byen er spennende, sånn som vi akkurat har vært inne på. Jeg tror vi er i støpeskjeen for noe veldig spennende. Vi var ikke innom havna. Det som skjer i havna tror jeg også kommer til å påvirke byen på en positiv måte. Jeg har lyst til å være her.

Du sier det er en fin by. Hva er det som gjør den fin?

- Det er jo først og fremst folkene, men det er også fantastisk natur og muligheter som ligger rundt oss, og det synes jeg er helt unikt. Folk drar jo til Lofoten for at de skal gå i fjellene, men sånn turmessig synes jeg det er mye bedre å være her. Det er litt undervurdert.

Hva er det beste turmålet i harstadregionen?

- Det er så mange. Om jeg kan gå på et høyt fjell, så er jeg fornøyd. For eksempel Sætertinden er veldig bra. Der har jeg gått mange ganger.

Selv om du formelt sett går ut av bilbransjen så vet jo jeg at du er en bilfreak. Hvordan skal det gå nå?

- Ja, det har jeg tenkt på selv også. Jeg har jo Bil i Nord og Volvo, og det er jo kommet i genene mine etter så mange år så jeg kommer ikke til å kutte noen bånd med Bil i Nord. Vi er veldig gode venner, og det har vi tenkt å være videre. Så jeg kommer til å gå innom Bil i Nord så ofte jeg kan.

Ja, for nå flytter du kontorsted. Hvor finner vi Karl Erik Aagaard-Nilsen i fremtiden?

- Foreløpig blir det et lite hjemmekontor, men jeg satser på et sted i Harstad sentrum der jeg kan være i et kontorfellesskap og være sammen med folk. Det tror jeg er bra.

Hvordan har venner og bekjente reagert på dette sceneskiftet?

- Jeg får utrolig mange positive tilbakemeldinger. Folk synes det er en riktig og fin beslutning, og en rett tid i livet mitt til å gjøre det. Så egentlig har jeg bare fått entydige positive tilbakemeldinger. Men også en del tilbakemeldinger på at folk synes det er trist at jeg skal slutte. Det tar jeg jo som et kompliment.

Hva gleder du deg aller mest til når du nå skal gå fullt og helt inn i eiendom?

- Det tror jeg er spenningen med å starte noe nytt. Jeg liker å ta tak i ting, jeg liker å få gjort ting, og dette er jo noe helt annet da. Det blir et litt roligere liv, men det blir fortsatt nok å gjøre, avhengig av hvor mye jeg skal engasjere meg i dette.

Karl Erik, da ønsker jeg deg masse lykke til, og vi gleder oss på Harstad sentrum sine vegne.

Transkribert av

Aurora Øverland Henriksen.

En stor takk til Karl Erik Aagaard-Nilsen for at han ville dele sin historie.