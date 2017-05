Mann i 20-årene mistet lappen

Politiet skriver på Twitter natt til søndag at en mann i 20-årene på Leknes mistet førerkortet etter at han er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand.

– Saken etterforskes videre, skriver politiet.

Også på Øksnes blir en mann i 20-årene anmeldt for å ha kjørt bil uten å inneha gyldig førerkort.